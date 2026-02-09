Nacional - 09/2/26 - 11:56 AM

Otro joven que se va. Fútbol panameño llora la partida de “Pancho” Perea

Pancho tenía apenas 20 años. Era delantero por convicción, de esos que no se esconden y que siempre iban al frente.

 

Por: Redacción / Crítica -

El fútbol panameño amaneció de luto. UMECIT FC y todo el entorno del balompié nacional despiden con dolor a Francisco “Pancho” Perea, un joven delantero que se fue demasiado pronto, dejando sueños a medio camino y un vacío que no se llena con palabras.

Pancho tenía apenas 20 años. Era  delantero por convicción, de esos que no se esconden y que siempre iban al frente. 

En UMECIT FC no solo defendió un uniforme. Defendió un sueño. Compañeros, cuerpo técnico y quienes lo vieron entrenar saben que era un muchacho respetuoso, callado a ratos, pero intenso cuando rodaba la pelota. No era figura mediática, pero sí un jugador querido dentro del camerino.

La noticia de su partida golpeó fuerte. En redes, mensajes de despedida, fotos, recuerdos. El número FP43 comenzó a repetirse como símbolo de cariño y memoria. Porque Pancho no solo era un futbolista joven, era un hijo, un amigo, un compañero que hoy deja lágrimas y silencio.

Desde el club y desde el fútbol panameño, el mensaje ha sido uno solo: acompañar con respeto y solidaridad a su familia, a sus amigos y a quienes compartieron cancha y vestuario con él. El fútbol también duele, y cuando se va uno de los nuestros, se siente en el pecho.

Descansa en paz, Pancho. Tu nombre queda en la cancha y en la memoria.


 

