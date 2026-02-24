Panamá clasificó a la Súper Ronda del Panamericano de Softbol

Panamá logró clasificar a la Súper Ronda del Campeonato Panamericano Mayor de Softbol Masculino que se disputa en Montería, Colombia y que otorga cupos al mundial de la categoría.

En la fase de grupos (Grupo A), la selección nacional quedó con marca de 2-2, con triunfos sobre Puerto Rico y Aruba en el día de ayer por marcador de 5-1. Perdió ante Argentina (11-0) y Cuba (8-1).

La selección nacional avanzó como el tercer mejor equipo del grupo A junto a Argentina (primero) y Cuba (segundo).

En el grupo B clasificaron a la siguiente etapa Venezuela, Canadá y Colombia, mientras que en el C avanzaron México, Estados Unidos y República Dominicana.

Para hoy martes, Panamá iniciará la Súper Ronda enfrentando a Venezuela y Colombia.

Hay que señalar que la selección nacional iniciará esta fase con récord de 0-2, ya que se le incluye los resultados de los otros dos equipos que clasificaron de su grupo (Argentina y Cuba).