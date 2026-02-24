Deportes - 24/2/26 - 12:00 AM

Panamá clasificó a la Súper Ronda del Panamericano de Softbol

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá logró clasificar a la Súper Ronda del Campeonato Panamericano Mayor de Softbol Masculino que se disputa en Montería, Colombia y que otorga cupos al mundial de la categoría.

En la fase de grupos (Grupo A), la selección nacional quedó con marca de 2-2, con triunfos sobre Puerto Rico y Aruba en el día de ayer por marcador de 5-1. Perdió ante Argentina (11-0) y Cuba (8-1).

La selección nacional avanzó como el tercer mejor equipo del grupo A junto a Argentina (primero) y Cuba (segundo).

En el grupo B clasificaron a la siguiente etapa Venezuela, Canadá y Colombia, mientras que en el C avanzaron México, Estados Unidos y República Dominicana.

Para hoy martes, Panamá iniciará la Súper Ronda enfrentando a Venezuela y Colombia.

Hay que señalar que la selección nacional iniciará esta fase con récord de 0-2, ya que se le incluye los resultados de los otros dos equipos que clasificaron de su grupo (Argentina y Cuba).

Te puede interesar

Michael Amir Murillo anotó su primer gol en liga de Turquía

Michael Amir Murillo anotó su primer gol en liga de Turquía

 Febrero 23, 2026
Excampeón mundial Jezreel Corrales dio la gran sorpresa en México

Excampeón mundial Jezreel Corrales dio la gran sorpresa en México

 Febrero 23, 2026
Selección de Baloncesto de Panamá prepara partido ante Cuba

Selección de Baloncesto de Panamá prepara partido ante Cuba

 Febrero 23, 2026
José Caballero ligó su primer jonrón en pretemporada con los Yankees

José Caballero ligó su primer jonrón en pretemporada con los Yankees

 Febrero 23, 2026
Arsenal se recupera y sigue en la cima de la Premier

Arsenal se recupera y sigue en la cima de la Premier

Febrero 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo
La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros