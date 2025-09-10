Deportes - 10/9/25 - 12:00 AM

Panamá clasificó a Súper Ronda y hoy juega ante P. Rico

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Después de perder en sus tres primeras presentaciones, Panamá ganó sus últimos dos partidos de la fase de grupos del Mundial Sub-18 de Béisbol y clasificó a la Súper Ronda del torneo que se disputa en Okinawa, Japón.

La selección nacional, dirigida por el exgrandes ligas Carlos Maldonado, venció a Alemania 14-0 y a China 12-5 para quedar con marca de dos ganados y tres perdidos, quedando empatado con Alemania y Australia.

Como no hubo un dominio absoluto en los partidos entre los tres equipos, se tuvo que recurrir a la fórmula del ‘Team Quality Balance’, en la que Panamá fue el mejor con 1.03, superando a Australia (0.14) y Alemania (-1.22).

En la Súper Ronda, los clasificados de un grupo deberán enfrentar a los clasificados del otro grupo.

No obstante, cada equipo conservará el resultado que tuvo en la fase de grupos con los otros dos equipos clasificados.

Tomando en cuenta el punto anterior, Panamá iniciará la Súper Ronda con marca de 0-2 (perdió ante Taiwán y Estados Unidos). La tabla la comanda Japón y Estados Unidos (2-0), seguido de Corea del Sur y Taiwan (1-1) y Puerto Rico y Panamá (0-2).

Hoy la selección nacional enfrentará a Puerto Rico a las 8:30 de la noche (hora de Panamá). Volverá a jugar el viernes ante Japón a las 4:30 de la madrugada y a esa misma hora pero del sábado 13 de septiembre se medirán a Corea del Sur.

Los dos equipos con mejor récord de esta fase disputarán la medalla de oro, mientras que el tercero y cuarto lugar jugarán por el bronce.

