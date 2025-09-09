Deportes - 09/9/25 - 12:00 AM

Panamá define selección de boxeo para Juegos Centroamericanos

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El boxeo olímpico panameño tiene definida su selección que representará los colores patrios en los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos que se realizarán en Guatemala, del 18 al 30 de octubre.

La selección está encabezada por la medallista olímpica panameña Atheyna Bylon en la categoría de los 75 kilogramos.

No obstante su participación dependerá si su categoría cumple con el mínimo de participantes para que haya competencia en la división.

En los 51 kilogramos competirá Yulieth Hinestroza, quien viene de participar en el Campeonato Mundial Élite que se disputa actualmente en Liverpool, Inglaterra.

En la categoría de los 70 kilos estará Eduardo Beckford, quien tiene como carta principal la medalla de bronce conquistada en los Juegos Deportivos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

La delegación también la integran Martín Pérez (55 kilos), Irving Ibarguen (60 kilos), Oscar Meléndez (65 kilos), Ángela Zamorano (54 kilos) y Ashley Zárate (65 kilos).

La Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop) tiene programado enviar a esta selección nacional a un campamento en el centro de Alto Rendimiento de Bogotá, Colombia, donde entrenará y se fogueará con su similar del país sudamericano y anfitrión.

Este campamento de preparación será del 7 al 20 de octubre y posteriormente la delegación nacional viajará a Guatemala, sede de los juegos regionales.

La competencia del boxeo en los Juegos Centroamericanos se desarollará en el Gimnasio CDAG del departamento de Chiquimula.

