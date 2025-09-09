Panamá define Selección Nacional U-15 para Premundial

El exgrandes ligas Ángel chávez y su cuerpo técnico definió la selección nacional de Panamá que competirá en el Campeonato Premundial de la categoría y que es clasificatorio al mundial de la categoría.

El torneo clasificatorio se desarrollará del 13 al 18 de septiembre en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México.

En el torneo regional competirán Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos.

El equipo nacional será presentado hoy en una ceremonia especial, donde recibirá el pabellón nacional y la utilería que usará en el campeonato.

Panamá debuta este sábado 13 de septiembre ante Estados Unidos a eso de las 3:00 p.m.

Este es el listado: Lanzadores: Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solís y Abraham Wright.

Receptores: Joel Vergara, Omar Osorio y Melkis López.

Cuadro Interior: Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Galvez, Nicolas Sánchez y Omar Vargas.

Jardineros: Edward Delgado, Isaac Achurra, Miguel Jaén y Danel Long.

Cuerpo Técnico: Angel Chávez (Manager), Sergio Araúz (Asistente), Marín Ledezma (Asistente), Roger Deago (Coach de Lanzadores), Adolfo Rivera (Asistente), Tadeo Valencia (Delegado) y Javier Rosado (Coordinador).