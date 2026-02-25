Panamá entrena con miras a San Cristóbal y Nieves

La Selección Mayor Femenina de Fútbol de Panamá arrancó ayer otra semana de entrenamientos con miras a su segundo enfrentamiento de la Eliminatoria Mundialista.

El próximo rival de Panamá será San Cristóbal y Nieves el próximo miércoles 4 de marzo en calidad de visitante.

El entreno, liderado por la directora técnica, Toña Is y que tuvo como sede el Yappy Park, contó con la presencia de 22 de las 23 jugadoras convocadas en esta oportunidad, aguardando por la llegada de Riley Tanner, quien llegaba en horas de la noche de ayer.

Panamá seguirá entrenando hasta el viernes en el Yappy Park, para luego descansar el sábado y terminar sus prácticas en Panamá el domingo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol.

El lunes por la mañana, la delegación estará viajando a San Cristóbal y Nieves para jugar, el miércoles desde las 6 de la tarde (hora de Panamá), su segundo partido en la eliminatoria, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Basseterre.

Una de las gratas sorpresas de la convocatoria de Toña Is fue la de la portera Sasha Fábrega, actualmente jugando en Tevi Coclé de la Liga de Fútbol Femenino (LFF), quien ha regresado a una convocatoria después de sufrir una lesión que la marginó de los campos de juego por aproximadamente dos años.

“Volver a ser convocada es un reconocimiento a la superación personal y al esfuerzo constante. Representa el resultado de un trabajo paciente, determinado y dedicado, tanto a nivel físico como mental, para alcanzar el más alto nivel”, indicó la guardameta luego del entrenamiento de ayer martes.