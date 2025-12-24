Deportes - 24/12/25 - 12:00 AM

Panamá explora Plan País con motivo de su participación en el Mundial

Por: Redacción criticapa@epasa.com -

El Gobierno Nacional explora el desarrollo de un Plan País que pueda implementar para promover la cultura y ventajas de la nación, en el marco de la participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, importante vitrina deportiva que congregará a las selecciones futbolísticas de 48 naciones.

Con este fin, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac lideró una reunión de coordinación con personal del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), así como el cuerpo diplomático de los países donde Panamá disputará sus partidos como parte del Grupo L.

El encuentro, que se desarrolló en el Palacio de Las Garzas, contó con la participación del embajador designado de Panamá en Canadá, Ricardo Alemán, el cónsul de Houston, Estados Unidos), Manuel Salerno y Jose Miguel Alemán, embajador de Panamá en Washington, Estados Unidos.

