Panamá gana medalla de bronce en dobles de Suramericano de Bolos

Panamá inició con buen paso el Campeonato Suramericano de Bolos, que se disputa en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, al conquistar la medalla de bronce en el evento de dobles masculino.

La dupla que ocupó el tercer lugar estuvo integrada por Donald Lee y William Duen, quienes en 12 juegos disputados tuvieron un total de 4 mil 975 pines y promedio de 207.29.

La medalla de oro fue para los peruanos Adrian Tokashiki y Alejandro Ishikawa (5 mil 74 pines y promedio de 211.42), mientras que la de plata fue para los colombianos Manuel Otalora y Alfredo Quintana con 5 mil 47 pines y promedio de 210.29.

Lee y Duen también se encuentran en la lucha por uno de los cupos al evento final, en la que verán acción los mejores bolicheros del torneo.

Hay que recordar que Lee y Duen conquistaron la medalla de oro del evento de dobles de los Juegos Deportivos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Hay que destacar que este torneo otorga cupos a los Juegos Suramericanos de la Odesur, el próximo año en Rosario, Argentina y se disputaron los eventos individual, dobles y todo evento individual.

La selección nacional está conformada por los atletas Edissa Andrade, Campeona Nacional 2025; Donald Lee y William Duen, campeón y subcampeón nacional 2025 respectivamente; además de Lizzy Abood, Armando Candanedo y Alejandro Matos.

El entrenador en jefe de selecciones nacionales de la Comisión Nacional de Bolos (CNBP), Álvaro Castro, estará en la competencia, mientras que el asistente técnico será Ricky Young.