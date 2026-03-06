Panamá inicia el Clásico Mundial con la meta de clasificar a segunda ronda

Panamá inicia hoy su cuarta participación en un Clásico Mundial de Béisbol en el que la meta principal es avanzar por primera vez a la segunda fase de este torneo internacional organizado por las Grandes Ligas.

La selección nacional, ubicada en el grupo A de la competencia, debutará hoy ante Cuba a las 11 de la mañana en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto Rico, sede de este grupo y en donde el lanzador abridor de Panamá será el izquierdo Logan Allen, grandes ligas con los Guardianes de Cleveland.

Además de Panamá, Cuba y Puerto Rico, el grupo A lo integran Canadá y Colombia. El formato de competencia de los grupos será una ronda todos contra todos (cuatro juegos) y los dos mejores récords avanzarán a la siguiente etapa.

En la historia de participaciones en el Clásico Mundial de Béisbol, Panamá no ha clasificado en sus tres participaciones anteriores. En el 2006 tuvo marca de 0-3, mientras que en el 2009 no tuvo triunfos en dos presentaciones.

En la edición de 2023 Panamá estuvo cerca de clasificar, al ganar sus primeros dos juegos en este torneo.

No obstante, al final de la fase de grupos, los cinco equipos que formaban parte del grupo de Panamá quedaron con marca de 2-2, por lo que en la regla de desempate (TQB), la selección nacional quedó eliminada.

Para esta edición, Panamá, dirigido por el novel técnico José Mayorga, tiene un equipo en el que se combina la experiencia, la actualidad y jóvenes que están en el proceso de subir a las Grandes Ligas.