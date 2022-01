Panamá inicia la Serie del Caribe con triunfo sobre Puerto Rico

Panamá, representado por los Astronautas de Los Santos, inició con el pie derecho su participación en la Serie del Caribe que se disputa en República Dominicana, al vencer en dramático partido a los Criollos de Caguas (Puerto Rico) 3-2.

El lanzador ganador fue el derecho Abdiel Saldaña en función de relevo, mientras que el derrotado fue Alexis Díaz.

Panamá ligó siete imparables y cometió tres errores a la defensa, mientras que los boricuas conectaron cuatro imparables y tuvieron una falla a la defensa.

Fue un partido cerrado en el que las ofensivas fueron dominadas por el pitcheo de los dos equipos.

Los puertorriqueños tomaron la delantera en el cuarto inning con una carrera ante los envíos del abridor Harold Araúz, quien tuvo una buena salida, al trabajar seis entradas completas, en las que solo permitió una carrera, dos hits, dio dos base por bolas y ponchó a cuatro. También trabajaron en el pitcheo panameño Randall Delgado y Abdiel Saldaña.

El abridor de Puerto Rico, el refuerzo venezolano Nivaldo Rodríguez, también dominó a la ofensiva panameña en cinco entradas completas en las que solo permitió dos hits. Igual labor tuvieron los relevistas Branden Webb y Ricardo Velez con una entrada completa cada uno.

No obstante, la ofensiva de los Astronautas despertó en el cierre del octavo inning cuando con dos outs Olmo Rosario ligó un cuadrangular por el jardín izquierdo para empatar el encuentro a una carrera. Posteriormente Christian Bethancourt ligó imparable que trajo a la casa a Daniel Jiménez con la segunda carrera.

Los Criollos de Caguas no se dieron por vencido y en la novena entrada lograron empatar la pizarra ante una defensa de Panamá que cometió dos errores en ese episodio.

Pero en el cierre de la novena entrada, Panamá aprovechó una base por bola a José Caballero y un golpeado a Jhonny Santos para que el colonense Edgar Muñoz conectara el imparable que remolcó la carrera ganadora.

Mañana sábado, Panamá jugará ante los Caimanes de Barranquilla a partir de las 9 de la mañana (hora de Panamá).