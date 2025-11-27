Deportes - 27/11/25 - 12:00 AM

Panamá inicia su camino al Mundial de Baloncesto 2027

Por: Redacción EFE -

La selección mayor de baloncesto de Panamá saldrá hoy jueves a medirse a su similar de Uruguay en el inicio de la primera ventana de las eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

Los panameños, que para esta ventana no contarán con la presencia de su principal referente, Iverson Molinar, intentarán comenzar con el pie derecho ante un rival de alto nivel.

El entrenador de Panamá, el argentino Gonzalo García, reconoció que son tres ventanas clasificatorias, pero señaló que "empezar con el pie derecho sería ideal".

Sobre el rival de esta primera ventana, la selección de Uruguay, el técnico destacó el gran nivel del conjunto suramericano, pero precisó que "es un adversario directo", al igual que Cuba y Argentina, que completan el grupo D.

A pesar de no contar con Molinar para este doble compromiso con los uruguayos, García tendrá en sus filas a jugadores como Jhivvan Jackson y Ricardo Lindo Jr., quienes asumirán buena parte del peso ofensivo y defensivo del conjunto centroamericano.

El entrenador reiteró estar "muy contento por esta convocatoria y que hayan elegido venir a jugar para su selección".

Para esta primera ventana de los clasificatorios a la Copa del Mundo fueron convocados: Jhivvan Jackson, Ricardo Lindo Jr., Eric Romero, Akil Mitchell, Ezequiel Bell, Trevor Gaskins, Justin Quintero, Jonathan Salazar, Gil Atencio, Amílcar Sánchez, Daniel Girón y Roberto Armstrong.

Con este grupo de jugadores, García expresó que busca formar un equipo que no solo aspire a realizar un buen torneo, sino que alcance el gran objetivo, "el de conseguir una vacante para el próximo mundial".

Los panameños devolverán la visita a los uruguayos el próximo domingo, cuando disputen el segundo encuentro que cierra esta primera ventana, en el Antel Arena de Montevideo.

La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) destacó que, desde 1970 a la fecha, Uruguay (44 en el ránking FIBA) y Panamá (58) se han enfrentado en 16 ocasiones, con saldo equilibrado de ocho victorias por lado.

