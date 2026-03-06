Panamá fue silenciado a la ofensiva y pierde en debut del Clásico Mundial

Panamá empezó con el pie izquierdo el Clásico Mundial de Béisbol, al perder en su debut 3-1 ante Cuba en partido correspondiente al grupo A que tiene como sede el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto Rico.

El equipo panameño nuevamente no bateó al sonar solo cinco imparables y en las pocas oportunidades de traer carreras no se dio el batazo oportuno.

Solo en la parte baja de la séptima entrada Panamá fue efectivo con corredores en base cuando luego de que Leonardo Bernal sonara imparable y se robara la segunda base, Johan Camargo conectó una línea de hit al jardín izquierdo que trajo a la casa a Bernal.

Otro aspecto en que Panamá falló fue en el recorrido de bases un par de ocasiones. La primera fue en el mismo primer inning cuando Allen Córdoba, que estaba en segunda base y un out, intentó robarse la tercera base y fue puesto out cuando le correspondía el turno a José Caballero, quien recibió base por bola posteriormente.

Otro mal recorrido de base se dio en la parte baja de la octava entrada. Con un out, Edmundo Sosa conectó un doble pero luego, José Caballero bateó una roleta fuerte al campo corto y Sosa corrió a tercera base siendo puesto out fácilmente.

Cuba no bateó mucho pero si fue oportuno en las pocas oportunidades que tuvo a la ofensiva, con dos jonrones (uno con corredor en base. En la parte alta de la segunda entrada, luego de sacar dos outs, el abridor Logan Allen permitió jonrón solitario de Yoelkis Guibert.

En la tercera entrada, después de que Yiddi Cappe conectara doblete, fue impulsado por Yoán Moncada con jonrón al jardín izquierdo.

El lanzador ganador fue el abridor Livan Moinelo, mientras que el derrotado fue Logan Allen.

A la ofensiva, Panamá ligó cinco imparables y no cometió errores, mientras que Cuba también ligó la misma cantidad de imparables y a la defensa tuvo una falla.

Mañana sábado, Panamá tendrá su segundo compromiso del torneo cuando enfrente a Puerto Rico a las 6 de la tarde. (hora de Panamá).