Deportes - 07/11/25 - 12:00 AM

Panamá jugará Serie del Caribe 2026 en calidad de invitado

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá aceptó la invitación para jugar la tradicional Serie del Caribe, la cual se disputará del 30 de enero al 7 de febrero de 2026, en Caracas, Venezuela en su edición N.°68 y que tendrá la participación de ocho equipos.

“El béisbol de Panamá, sin duda, es parte fundamental de la historia de esta disciplina en la región y contar con su participación enaltece aún más un evento como este. Sería un honor contar con su presencia en este prestigioso torneo que arribará a su 68ª edición, donde Panamá ha dejado huellas imborrables y leyendas del béisbol”, expresó el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano.

Para Probeis, esta será la séptima participación en Series del Caribe desde su regreso en 2019, año en el que Panamá fue anfitrión y se coronó campeón con los Toros de Herrera.

La última presencia panameña se registró en Miami 2024, cuando los Federales de Chiriquí, dirigidos por José Mayorga, alcanzaron el tercer lugar del torneo celebrado en el estadio de los Marlins.

El representante panameño para la Serie del Caribe 2026 será el campeón de la próxima temporada de Probeis, que iniciará en diciembre próximo.

En la edición Gran Caracas 2026, participarán los equipos campeones de las ligas invernales de República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México, Cuba y Panamá, en un evento que reunirá nuevamente a lo mejor del béisbol caribeño.

Te puede interesar

Quintero, Welch y Fariña, novedades para últimos juegos de Eliminatoria

Quintero, Welch y Fariña, novedades para últimos juegos de Eliminatoria

 Noviembre 06, 2025
Panamá enfrentará a los Yankees y Detroit previo al Clásico Mundial

Panamá enfrentará a los Yankees y Detroit previo al Clásico Mundial

 Noviembre 06, 2025
Argentina presenta su nuevo uniforme

Argentina presenta su nuevo uniforme

Noviembre 06, 2025
Carlos Harvey, una de las incógnitas para el técnico Thomas Christiansen

Carlos Harvey, una de las incógnitas para el técnico Thomas Christiansen

 Noviembre 06, 2025
Suárez es suspendido por patear a rival

Suárez es suspendido por patear a rival

 Noviembre 06, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí