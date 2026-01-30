Deportes - 30/1/26 - 12:00 AM

Panamá, listo para buscar su quinto Mundial Sub-17

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El objetivo está claro para la Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá y es el de clasificar nuevamente a un mundial en esta categoría.

La selección nacional, en esta ocasión dirigida por el exseleccionado nacional Felipe Baloy, buscará clasificarse por quinta ocasión a la máxima cita del balompié en esta categoría.

Panamá ha clasificado a los mundiales Sub-17 en los años 2011, 2013, 2023 y 2025.

Para lograr el objetivo, el técnico Baloy definió a los jugadores que representarán a Panamá en el Premundial que se disputará del 5 al 10 de febrero.

Panamá será sede del grupo B, utilizando el Estadio Rommel Fernández para los partidos.

El combinado panameño estará debutando el jueves 5 de febrero a las 5 de la tarde ante Dominica.

El sábado 7 de febrero se medirá a la Selección de Anguila a las 8 de la noche y cerrará la fase de grupos el martes 10 de febrero, cuando enfrente a Nicaragua en el mismo horario.

Hay que señalar que solo el primer lugar del grupo obtendrá su boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA, a disputarse en Catar en el mes de noviembre de este año.

Porteros: Adamir Aparicio, Isaías Abuabara y Sebastián Sotelo.

Defensas: Alberto Adams, Arian Reyes, Stephen Domínguez, Emanuel Edwards, Cristian Ibarra, Davis Wallace y Gabriel Quiroz.

Volantes: Jossimar Insturaín, Pablo Arosemena, Lucas Norte, Lucio Ceballos, Alfredo Maduro, Estevis López, Joseph Choy y Alexander Tull.

Delanteros: Ronaldo Matos, Oliver Pinzón y Thiago Chalmers.

