Deportes - 12/11/25 - 12:00 AM

Panamá logra plata en Panamericano y Suramericano de Pentatlón Moderno

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Con un total de 1107 puntos, los atletas panameños Jhosselyne Cruz y Josué Pineda conquistaron la medalla de plata en la categoría absoluta del relevo mixto en el Campeonato Panamericano y Sudamericano de Pentatlón Moderno Buenos Aires 2025, celebrado del 2 al 9 de noviembre en la capital argentina.

Una nota de prensa de Pandeportes destaca que el certamen internacional reunió a más de 110 pentatletas de las categorías juvenil y senior, provenientes de 17 países del continente americano.

La competencia se desarrolló en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) en Buenos Aires, destacando como uno de los eventos más importantes del calendario continental de la disciplina.

“El logro histórico de la dupla panameña, guiada por los entrenadores José Guitián y José Luis Morán, marca un antes y un después para el desarrollo del pentatlón moderno en Panamá, reafirmando el crecimiento técnico y competitivo de nuestros atletas en el ámbito internacional”, señala la nota.

