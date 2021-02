Panamá logra su segundo triunfo en Serie del Caribe

El equipo de Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, obtuvo otro triunfo que los coloca en buena posición con miras a las semifinales de la Serie del Caribe, al vencer 9-5 a Colombia (Caimanes de Barranquilla) en partido celebrado en el estadio Teodoro Mariscal de la ciudad de Mazatlán, México, sede del evento.

Con el triunfo, el equipo panameño queda con marca de 2-0 (ayer derrotó a Venezuela) y tomando en cuenta de que la primera ronda solo son cinco juegos, se mete de lleno en la pelea por uno de los cupos a las semifinales del torneo.

Panamá ligó nueve hits y cometió un error a la defensa, mientras que Colombia conectó siete imparables y también tuvo una falla en el cuadro.

Los mejores bateadores de Panamá fueron Jonathan Araúz de 5-3 (dos carreras anotadas y dos impulsadas) y Jesús López de 4-2 (una carrera anotada).

La victoria fue para Davis Romero en labor de relevo, trabajando los últimos tres innings, solo permitió una carrera, dos hits, dio dos base por bolas y ponchó a cinco. El derrotado fue el abridor Edinson Frías, quien permitió las primeras siete carreras de Panamá.

Hoy el partido se definió en el tercer inning cuando Panamá tuvo un ataque grande con siete carreras anotadas que fueron suficientes para llevarse el triunfo. En esa entrada se conectaron seis imparables, incluyendo tres dobles.

Después de ese gran episodio, la ofensiva istmeña fue dominada por el cuerpo de pitcheo de Colombia hasta el noveno inning cuando fabricaron dos anotaciones más.

En el pitcheo de los Federales, el abridor Manuel Campos tuvo una buena salida al no permitir mayores libertades a la ofensiva de los Caimanes en los tres episodios que lanzó. No obstante, el relevo panameño se metió en problemas, permitiendo cuatro anotaciones de Colombia en el cierre del sexto.

La dirección técnica panameña recurrió al experimentado exgrandes ligas Davis Romero, quien puso orden y asegurar el triunfo panameño.

Mañana martes, Panamá se enfrentará a República Dominicana a las 5 de la tarde (hora de Panamá).