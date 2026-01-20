Panamá Metro y Los Santos se meten en la pelea por la clasificación

Luego de un inicio tambaleante, los equipos de Panamá Metro y Los Santos se han metido de lleno en la pelea por uno de los cupos a la Serie de Ocho Equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’.

Los santeños y metropolitanos han logrado llegar a promedio de .500 con siete ganados e igual cantidad de derrotas para ubicarse en la quinta posición de la tabla junto a Chiriquí Occidente.

El equipo azuerense tuvo marca de 3-6, pero en sus últimos cinco juegos tiene marca de 4-1 para subir significativamente en la tabla de posiciones.

Por su lado, los capitalinos tuvieron un arranque malo, al perder sus tres primeros compromisos, pero a partir de su cuarto compromiso tienen marca de 7-4.

Casualmente hoy estos dos equipos se enfrentarán en el Estadio Rod Carew a partir de las 7 de la noche.

La tabla de posiciones sigue siendo dominada por los Vaqueros de Panamá Oeste con registro de 12 triunfos y una derrota, seguidos de Coclé con 11 victorias y tres derrotas.

Con excepción de los equipos que se les ha suspendido juegos por la lluvia, faltan nueve fechas para que concluya la Serie Regular del torneo, de la que los ocho mejores récords avanzarán a la siguiente etapa.

Ayer solo estaba programado el partido entre Chiriquí y Herrera, el cual había sido pospuesto por lluvia.

Además del juego entre Los Santos y Panamá Metro, para hoy martes se disputarán los siguientes partidos iniciando a las 7 de la noche: Coclé vs Bocas del Toro en el Calvin Byron; Colón vs Chiriquí en el Kenny Serracín; Darién vs Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses; Veraguas vs Panamá Oeste en el Justino Salinas; y Panamá Este vs Herrera en el Claudio Nieto.