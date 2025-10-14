Panamá no liquidó en casa y deja clasificación en suspenso

Panamá no pudo dar un golpe de autoridad en su casa, el estadio Rommel Fernández, al empatar 1-1 ante Surinam, dejando el liderato del grupo A y la clasificación directa al Mundial 2026 en suspenso.

Con el resultado, Surinam se mantiene de líder del grupo A (seis puntos), a pesar de que tiene la misma cantidad de puntos y diferencia de goles que Panamá pero tiene un gol más anotado.

Al tercer lugar subió Guatemala con cinco unidades, después de vencer 1-0 a El Salvador, que quedó relegado al último lugar con tres puntos.

Afortunadamente para Panamá el empate llegó en los minutos de reposición, ya que parecía que el onceno nacional iba a tener una catastrófica derrota que lo hubiera dejado en mala posición con miras a una clasificación directa.

Fue al minuto 90 +6 cuando se dio el ansiado gol luego de que Azarías Londoño dio un centro al área, marcando la anotación Ismael Díaz.

Surinam había tomado la ventaja en el encuentro al minuto 21' cuando Tjaronn Chery dio un pase preciso a Richonell Margaret, quien de pierna derecha venció al portero Orlando Mosquera.

Luego de este partido solo queda pendiente la ventana de noviembre, en la que Panamá enfrentará el jueves 13 de noviembre de visitante a Guatemala, mientras que cerrará en el Rommel Fernández el martes 18 de noviembre ante El Salvador.

