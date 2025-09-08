Panamá, obligada a ganar para evitar que se complique clasificación

A pesar de que apenas se juega hoy la segunda fecha de la fase final de la Eliminatoria de Concacaf para el Mundial 2026, Panamá está obligada a ganar hoy en su casa, el Estadio Rommel Fernández, a Guatemala.

El partido, programado a las 8:30 de la noche (hora de Panamá), es de suma importancia, tomando en cuenta que es de local y que de visitante no hay nada asegurado, tal como ocurrió el pasado jueves cuando la selección nacional empató a cero goles con Surinam en la ciudad de Paramaribo.

Otro punto importante de que es necesario el triunfo es que El Salvador ganó en la primera fecha (1-0 a Guatemala) y de ganar hoy a Surinam, combinado a un empate o derrota de Panamá, se alejaría en la tabla de posiciones del grupo A de esta fase.

Hay que recordar que la fase final de la Eliminatoria de Concacaf para el Mundial 2026, en la que solo se disputan seis juegos, está integrada por tres grupos y solo avanza directamente a la máxima cita del balompié el primer lugar de cada grupo.

Los dos mejores segundos lugares de los tres grupos tendrán que conformarse con un Play-In Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026 y que será de igual o mayor dificultad que la eliminatoria.

Para el encuentro de hoy se espera que el técnico Thomas Christiansen realice varios cambios con respecto a la alineación titular que utilizó ante Surinam.

Más que el desenvolvimiento del equipo en el partido del pasado jueves, la prensa especializada cuestionó duramente la actitud en el campo de algunos jugadores.