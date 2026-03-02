Panamá Oeste le cobró una vieja deuda a Chiriquí

La vida da vueltas y el deporte no escapa a esta situación. La noche del sábado, los Vaqueros de Panamá Oeste conquistaron su título N.°4 en la historia de los campeonatos nacionales del béisbol juvenil, al barrer en cuatro juegos a Chiriquí.

El equipo de Panamá Oeste fue contundente en algunos de los juegos de la serie y en los momentos difíciles, supieron resolver y concretar las jugadas para obtener los triunfos.

Hay que destacar que los Vaqueros es uno de los equipos que ha trabajado arduamente en los últimos años desde sus categorías menores y ahora está cosechando parte de esa labor: dos títulos nacionales de la categoría juvenil en cuatro años.

Pero Panamá Oeste, no solo sumó su cuarta corona nacional de esta categoría, ya que al mismo tiempo cobró una vieja deuda que los del Valle de la Luna tenían.

Y es que en la Serie Final del 2008, único enfrentamiento que tenían estas dos novenas en esta instancia, los del Valle de la Luna los habían barrido, también en cuatro juegos. Ahora están paz y salvo.

Uno de los protagonistas en estas dos series es el actual director de Panamá Oeste, Dimas Ponce, quien logró el título como jugador en el 2008 (con Chiriquí) y ahora lo logra como técnico (con Panamá Oeste).

En términos generales, el equipo de Panamá Oeste fue sin duda el mejor y lo demostró estadísticamente y en el campo de juego.

Fue el mejor equipo de la Serie regular, mientras que en las series de ocho equipos y semifinales, lograron despachar a sus rivales con relativa facilidad.

En la Serie Regular, tuvo marca de 19 triunfos y dos derrotas. En la Serie de Ocho Equipos superó a Herrera cuatro juegos a uno; en Semifinales doblegó a Panamá Metro por igual ventaja en la serie; y en la Final barrieron a Chiriquí 4-0.