Deportes - 16/1/26 - 12:00 AM

Panamá Oeste lució dominante en primera mitad de Serie Regular

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá Oeste ha sido el gran dominador de la edición N.°57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ una vez concluida la primera mitad del torneo.

Realizados los primeros 11 juegos, los Vaqueros se mantienen invictos para encabezar la tabla de posiciones, imponiendo una marca para la franquicia de triunfos consecutivos sin perder.

No es casualidad de que el equipo de Panamá Oeste se encuentre en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Actualmente es el equipo con mejor ofensiva con un promedio de .300, al conectar 104 hits (12 dobles, dos triples y dos jonrones) en 347 turnos al bate, llevan 66 carreras empujadas, 80 anotadas, han recibido 70 base por bolas y se han ponchado 65 veces.

Igualmente tiene uno de los mejores cuerpos de lanzadores con una efectividad de 2.39. Ha permitido 65 hits en 98 episodios, 32 carreras (26 carreras limpias), ha dado 49 base por bolas y 104 ponches.

Después de Panamá Oeste siguen en la tabla de posiciones Panamá Este (8-2), Coclé (8-3), Chiriquí (6-4), Panamá Metro (6-5), Los Santos (5-6), Chiriquí Occidente (5-6), Darién (4-7), Herrera (3-6), Bocas del Toro (3-8), Colón (3-8) y Veraguas (2-9).

Te puede interesar

Asamblea discute reforma para evitar uso político de la Carrera Administrativa

Asamblea discute reforma para evitar uso político de la Carrera Administrativa

 Enero 15, 2026
Christiansen advierte que aún no hay lista definida para el Mundial

Christiansen advierte que aún no hay lista definida para el Mundial

Enero 15, 2026
Tomás Rodríguez no anotó pero mostró cualidades en debut

Tomás Rodríguez no anotó pero mostró cualidades en debut

 Enero 15, 2026
Va por el único Grand Slam que le falta

Va por el único Grand Slam que le falta

 Enero 15, 2026
Sporting San Miguelito, listo para competencias de 2026

Sporting San Miguelito, listo para competencias de 2026

 Enero 15, 2026

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil inicia a partir de hoy la segunda mitad de la Serie Regular (11 partidos) con seis partidos desde las 7 de la noche: Veraguas vs Coclé en el Remón Cantera; Colón vs Herrera en el Claudio Nieto; Darién vs Los Santos en el Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández; Panamá Metro vs Bocas del Toro en el Calvin Byron; Panamá Oeste vs Chiriquí en el Kenny Serracín; y Panamá Este vs Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto