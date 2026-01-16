Panamá Oeste lució dominante en primera mitad de Serie Regular

Panamá Oeste ha sido el gran dominador de la edición N.°57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ una vez concluida la primera mitad del torneo.

Realizados los primeros 11 juegos, los Vaqueros se mantienen invictos para encabezar la tabla de posiciones, imponiendo una marca para la franquicia de triunfos consecutivos sin perder.

No es casualidad de que el equipo de Panamá Oeste se encuentre en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Actualmente es el equipo con mejor ofensiva con un promedio de .300, al conectar 104 hits (12 dobles, dos triples y dos jonrones) en 347 turnos al bate, llevan 66 carreras empujadas, 80 anotadas, han recibido 70 base por bolas y se han ponchado 65 veces.

Igualmente tiene uno de los mejores cuerpos de lanzadores con una efectividad de 2.39. Ha permitido 65 hits en 98 episodios, 32 carreras (26 carreras limpias), ha dado 49 base por bolas y 104 ponches.

Después de Panamá Oeste siguen en la tabla de posiciones Panamá Este (8-2), Coclé (8-3), Chiriquí (6-4), Panamá Metro (6-5), Los Santos (5-6), Chiriquí Occidente (5-6), Darién (4-7), Herrera (3-6), Bocas del Toro (3-8), Colón (3-8) y Veraguas (2-9).

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil inicia a partir de hoy la segunda mitad de la Serie Regular (11 partidos) con seis partidos desde las 7 de la noche: Veraguas vs Coclé en el Remón Cantera; Colón vs Herrera en el Claudio Nieto; Darién vs Los Santos en el Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández; Panamá Metro vs Bocas del Toro en el Calvin Byron; Panamá Oeste vs Chiriquí en el Kenny Serracín; y Panamá Este vs Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses.