Panamá pierde ante México 1-0 y queda eliminado de la Serie del Caribe

El equipo de Panamá, representado por los Astronautas de Los Santos, quedó eliminado de toda opción de clasificar a las Semifinales de la Serie del Caribe, al perder 1-0 ante México (Charros de Jalisco).

El equipo panameño solo tenía que vencer a los mexicanos y aseguraban el cuarto cupo de las semifinales, pero nuevamente la ofensiva no pudo fabricar las carreras necesarias para llevarse el triunfo.

Con este resultado, los Astronautas de Los Santos tuvieron marca de un triunfo y cuatro derrotas. Solo ganaron el primer encuentro ante Puerto Rico (Criollos de Caguas) 3-2 pero después perdieron ante Colombia (Caimanes de Barranquilla) 6-5, República Dominicana (Gigantes del Cibao) 7-3 y ayer ante México (Charros de Jalisco) 1-0.

A las semifinales, las cuales se disputarán mañana miércoles, clasificaron República Dominicana, Venezuela, Colombia y México.

Ayer, la ofensiva panameña nuevamente se quedó corta, al no poder remolcar tan siquiera una carrera que hubiera empatado el encuentro. En las pocas oportunidades que se tuvo corredores en base no cayó el batazo oportuno.

El pitcheo no tuvo queja, con una aceptable labor de Ernesto Silva, quien fue apoyado por Luis Ramos, Eduardo Rivera, Elvin Liriano y Abdiel saldaña.

La única carrera permitida por el pitcheo panameño se dio en el cierre del quinto inning cuando después de dos outs, José Cardona recibió base por bola por Ernesto Silva, quien fue relevado en ese momento por el izquierdo Luis Ramos.

Luego Cardona buscó robarse la segunda almohadilla, avanzó a tercera base por mal tiro del receptor y anotó por imparable de Jesús Quiróz.

El lanzador ganador fue el abridor Javier Solano, quien tiró seis entradas completas, no permitió carreras, solo le conectaron dos hits y dio dos base por bolas. Roberto Ozuna se llevó el salvamento, mientras que el derrotado fue Ernesto Silva, responsable de la única carrera del encuentro.

Hay que destacar la labor del refuerzo panameño Enrique Burgos Jr., quien al servicio de los Charros de Jalisco trabajó la séptima entrada y controló a la ofensiva istmeña.