Deportes - 24/2/26 - 12:00 AM

Panamá retomó prácticas para el Clásico Mundial

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

Luego de descansar el domingo, la Selección de Béisbol de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol retomó ayer sus prácticas con miras a esta competencia.

El equipo panameño entra en la recta final de su preparación, ya que tiene previsto viajar este domingo a suelo estadounidense, en donde entrenará y sostendrá dos partidos de fogueo y posteriormente trasladarse a Puerto Rico, sede del grupo A, en el que quedó ubicada la selección nacional.

El equipo entrenó ayer en horas de la tarde bajo el mando del técnico José Mayorga y su cuerpo técnico.

