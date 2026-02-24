Panamá retomó prácticas para el Clásico Mundial

Luego de descansar el domingo, la Selección de Béisbol de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol retomó ayer sus prácticas con miras a esta competencia.

El equipo panameño entra en la recta final de su preparación, ya que tiene previsto viajar este domingo a suelo estadounidense, en donde entrenará y sostendrá dos partidos de fogueo y posteriormente trasladarse a Puerto Rico, sede del grupo A, en el que quedó ubicada la selección nacional.

El equipo entrenó ayer en horas de la tarde bajo el mando del técnico José Mayorga y su cuerpo técnico.