Panamá se instala en Costa Rica para buscar cupo al Mundial Sub-17

La Selección Sub-17 de Fútbol Femenino de Panamá ya se encuentra instalada en Alajuela, Costa Rica, con miras a la Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf para el mundial de esta categoría.

El equipo femenino, dirigido por el español Gerard Aubí, está en el grupo C de la competencia junto al local Costa Rica, México y Jamaica.

El grupo A lo integran Canadá, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, mientras que en el B están Estados Unidos, Puerto Rico, Haití, Bermudas.

El formato de competencia del torneo establece que cada grupo jugará una ronda todos contra todos. El primer lugar de cada grupo obtendrá su cupo directo al mundial.

Además, el mejor segundo lugar de los tres grupos también logrará el cuarto y último cupo a la cita mundialista, la cual se disputará este año 2026 en Marruecos.

Panamá debutará en este clasificatorio mañana martes 17 de marzo a las 11:06 de la mañana (hora de Panamá) ante el anfitrión Costa Rica.

El jueves 19 de marzo se enfrentará a México a la 1:30 de la tarde (hora de Panamá) y cerrará la fase de grupos ante Jamaica el domingo 22 de marzo a las 4 de la tarde.

“En estas instancias finales todos los partidos son realmente complicados, más allá de los nombres de los rivales. Nosotras no minimizamos el trabajo de nadie y entendemos muy bien a las selecciones a las que nos vamos a enfrentar. Pero también sabemos que somos Panamá y lo vamos a demostrar dentro y fuera de la cancha”, manifestó Kelly Zapata, delantera de la selección nacional al departamento de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF).