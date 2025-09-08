Deportes - 08/9/25 - 02:13 PM

Panamá sigue con vida en Mundial U-18 con No Hit No Run

La proeza fue lograda por el derecho Héctor Aguilar, quien lideró el triunfo de la selección nacional de béisbol 14-0 sobre Alemania.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

Panamá se mantuvo con vida en el Campeonato Mundial Sub-18 de Béisbol, que se disputa en Okinawa, Japón, con un triunfo (su primero del torneo) de 14-0 sobre Alemania y que estuvo liderado por el lanzador Héctor Aguilar, quien logró un No Hit No Run.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) detalló que Aguilar caminó 5.0 grandes entradas sin imparables, sin anotaciones, boleando a 4 y ponchando a 6, con 75 lanzamientos, de los cuales 45 fueron por la ruta de los strikes y se apuntó el triunfo.

Panamá jugó con una buena ofensiva, sumando 11 imparables y dos errores en el terreno, anotando 4 en la primera entrada, 1 en la segunda, 9 en la tercera, mientras que Alemania agregaba 6 errores a su juego en la jornada de este lunes.

El coclesano y capitán del equipo Ricardo Acosta dio de 3-3, con 3 remolques, Luis Rivera de 3-1 con dos anotadas, Daniel Méndez de 3-2 con 2 producidas, Carlos Castillo de 2-1 y Caleb Rivera de 2-1 para ser los mejores por Panamá.

El equipo panameño volverá a jugar hoy lunes a las 8:30 de la noche (hora de Panamá) cuando enfrente a China, al que está obligado a vencer para mantener sus esperanzas de clasificar a la Súper Ronda.

 

