Panamá tendrá próxima ventana de Eliminatoria Mundialista en febrero

En el mes de febrero será la segunda ventana de la Eliminatoria Mundialista de Baloncesto para Panamá.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), detalló que el próximo encuentro del quinteto nacional será el viernes 27 de febrero ante Cuba en la ciudad de la Habana, mientras que el segundo compromiso será el martes 2 de marzo ante Argentina en la ciudad de Buenos Aires.

Panamá integra el grupo D de la Eliminatoria Mundialista de Baloncesto junto a Argentina, Uruguay y Cuba.

En la primera ventana, Panamá no pudo conseguir la victoria, perdiendo sus dos encuentros ante Uruguay.

El pasado jueves 27 de noviembre, la selección nacional cayó por tablero de 93-60, mientras que la noche del domingo volvió a caer pero un ajustado marcador de 84-82.

Un total de 16 países del continente americano continuarán el camino hacia la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 que se disputará en Catar.

El proceso de competición se extenderá hasta febrero de 2027 y solo siete de esas naciones podrán asegurar su presencia en la cita mundialista.

Para la segunda fase clasificarán los tres primeros equipos de cada grupo, por lo que los encuentros ante Cuba serán claves para lograr el objetivo.