Deportes - 10/9/25 - 12:00 AM

Panamá tendrá que mejorar en varios aspectos si quiere ir al Mundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Luego de disputadas las dos primeras fechas de la fase final de la Eliminatoria de Concacaf para el Mundial 2026, Panamá comprometió seriamente su clasificación directa a la máxima cita del balompié, por lo que tendrá que mejorar y hacer cambios en varios aspectos si quiere tener opción de lograr su objetivo de volver a esta competencia.

Para las próximas dos fechas (10 de octubre ante El Salvador y 14 de octubre frente a Surinam), el cuerpo técnico, encabezado por Thomas Christiansen deberá analizar muy bien a qué jugadores convocará, tomando en cuenta el momento que atraviesan y lo que se necesita para contrarrestar el referenciado estilo de Panamá.

En la última convocatoria se cuestionó la ausencia del delantero de Universidad Católica de Ecuador, Azarías Londoño, quien antes de los juegos de Eliminatoria Mundialista ante Surinam y Guatemala, tenía mayor actividad y efectividad que su compañero de equipo José Fajardo, quien sí fue llamado por Christiansen.

Otro aspecto que fue duramente criticado tanto por la prensa deportiva como la fanaticada fue la actitud mostrada por algunos jugadores en los encuentros ante Surinam y Guatemala.

Técnicamente el equipo de Panamá tendrá que mejorar su definición ante las oportunidades que se presenten.

Panamá, que integra el grupo A de esta última fase clasificatoria de Concacaf, tiene dos puntos para ocupar la tercera posición.

Te puede interesar

Christiansen a sus jugadores: “No se gana solo con el escudo"

Christiansen a sus jugadores: “No se gana solo con el escudo"

 Septiembre 09, 2025
Trea Turner fuera por lesión en el muslo

Trea Turner fuera por lesión en el muslo

 Septiembre 09, 2025
Boliche buscará clasificación a Juegos Deportivos Suramericanos

Boliche buscará clasificación a Juegos Deportivos Suramericanos

Septiembre 09, 2025
Panamá define selección de boxeo para Juegos Centroamericanos

Panamá define selección de boxeo para Juegos Centroamericanos

Septiembre 09, 2025
Deportivo Árabe Unido destituye a su director

Deportivo Árabe Unido destituye a su director

 Septiembre 09, 2025

El primer lugar es de Surinam con cuatro unidades, seguido de El Salvador con tres puntos. Guatemala cierra la tabla de posiciones con un punto.

Hay que recordar que en cada grupo (son tres) de esta fase se jugará todos contra todos dos veces (visitante y local).

El primer lugar de cada grupo clasificará directo al mundial, mientras que los dos mejores segundos clasificados avanzarán a un Play-In Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto