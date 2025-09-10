Panamá tendrá que mejorar en varios aspectos si quiere ir al Mundial

Luego de disputadas las dos primeras fechas de la fase final de la Eliminatoria de Concacaf para el Mundial 2026, Panamá comprometió seriamente su clasificación directa a la máxima cita del balompié, por lo que tendrá que mejorar y hacer cambios en varios aspectos si quiere tener opción de lograr su objetivo de volver a esta competencia.

Para las próximas dos fechas (10 de octubre ante El Salvador y 14 de octubre frente a Surinam), el cuerpo técnico, encabezado por Thomas Christiansen deberá analizar muy bien a qué jugadores convocará, tomando en cuenta el momento que atraviesan y lo que se necesita para contrarrestar el referenciado estilo de Panamá.

En la última convocatoria se cuestionó la ausencia del delantero de Universidad Católica de Ecuador, Azarías Londoño, quien antes de los juegos de Eliminatoria Mundialista ante Surinam y Guatemala, tenía mayor actividad y efectividad que su compañero de equipo José Fajardo, quien sí fue llamado por Christiansen.

Otro aspecto que fue duramente criticado tanto por la prensa deportiva como la fanaticada fue la actitud mostrada por algunos jugadores en los encuentros ante Surinam y Guatemala.

Técnicamente el equipo de Panamá tendrá que mejorar su definición ante las oportunidades que se presenten.

Panamá, que integra el grupo A de esta última fase clasificatoria de Concacaf, tiene dos puntos para ocupar la tercera posición.

El primer lugar es de Surinam con cuatro unidades, seguido de El Salvador con tres puntos. Guatemala cierra la tabla de posiciones con un punto.

Hay que recordar que en cada grupo (son tres) de esta fase se jugará todos contra todos dos veces (visitante y local).

El primer lugar de cada grupo clasificará directo al mundial, mientras que los dos mejores segundos clasificados avanzarán a un Play-In Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026.