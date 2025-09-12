Panamá tendrá que vencer a El Salvador en el Cuscatlán

En el partido ante El Salvador, el próximo 10 de octubre y correspondiente a la fase final de la Eliminatoria de Concacaf para el Mundial de 2026, Panamá tendrá que ganar ahora en el Estadio Cuscatlán, un coliseo que le ha sido difícil ganar al onceno nacional.

Y es que la selección de fútbol de El Salvador mantendrá su localía en su tradicional estadio Cuscatlán de San Salvador para los juegos de la eliminatoria mundialista ante Panamá y Guatemala de octubre tras un cambio de sede del concierto de la banda estadounidense Guns N' Roses, según informó Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

La realización de dicho concierto, programado para el 4 de octubre en el Cuscatlán, hizo que la Concacaf rechazará el desarrollo de los juegos previstos para el 10 y 14 de octubre en dicho estadio, por lo que se realizarían en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González.

"Queremos anunciar que, tras una variedad de gestiones y atendiendo el clamor popular, hemos logrado que los juegos de eliminatorias de Concacaf de nuestra selección mayor de fútbol rumbo a la Copa del Mundo 2026, correspondientes al próximo octubre (10 vs Panamá y 14 vs Guatemala), se realicen en el Estadio Cuscatlán", indicó en un comunicado.

En la misiva se agradece a la banda Guns N' Roses, así como a la empresa organizadora "por acceder a la petición de liberar la responsabilidad de realizar en el Estadio Cuscatlán el concierto programado para el 4 de octubre".

"Este espectáculo musical se llevará a cabo en nuestro país, ese mismo día y bajo las mismas condiciones, pero en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González", agrega el documento.