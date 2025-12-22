Deportes - 22/12/25 - 12:00 AM

Panamá tuvo un año 2025 positivo en competencias olímpicas

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá tuvo un año 2025 positivo en tres competencias olímpicas en las que vio acción, al mejorar sus participaciones con relación a ediciones anteriores, destaca un informe del Comité Olímpico de Panamá (COP).

En el 2025, Panamá vio acción en cuatro competencias que llevaron el aval del COP, siendo las mismas los II Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay; los Juegos Mundiales (o The World Games), en Chengdu, China; los XII Juegos Centroamericanos, en Guatemala; y los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima, Perú.

En los II Juegos Panamericanos Junior, con la participación de 33 atletas, la delegación logró cuatro medallas (1 oro, 1 plata y 2 bronces), alcanzando el puesto 21 entre 41 países, seis posiciones mejor que en Cali-Valle 2021.

En los XII Juegos Centroamericanos, Panamá tuvo un histórico tercer lugar en el medallero, con 180 medallas (57 oro, 55 plata y 68 bronce), siendo su mejor resultado en esta competencia.

Con respecto a los XX Juegos Bolivarianos, los atletas istmeños ganaron 36 medallas, superando la actuación de Valledupar 2022, con más preseas de oro (7) y manteniendo el noveno lugar del medallero en una edición con mayor número de países participantes y una delegación nacional más reducida.

Para el 2026, los principales compromisos olímpicos es la organización (sede) de los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se realizarán del 12 al 25 de abril y la participación en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán en Santo domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.

