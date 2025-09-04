Panamá va por la sorpresa ante EE.UU en Mundial U-18

Si la Selección de Béisbol U-18 de Panamá aspira a tener una buena ubicación en el mundial de la categoría, que arranca hoy en la ciudad de Okinawa, Japón, tendrá que vencer por lo menos a uno de los considerados favoritos del torneo.

Hoy precisamente será el debut del equipo panameño en esta competencia cuando se mida a Estados Unidos a las 8:30 de la noche (hora de Panamá) en partido correspondiente al grupo B, el cual también está integrado por Australia, China, Alemania y Taiwan.

El director técnico de Panamá, el exgrandes ligas Carlos Maldonado, está consciente de que tiene que vencer a uno de los grandes, por lo que enviará a la loma de lanzar al izquierdo santeño José Serva.

Acompañan a Serva en la defensa y a la ofensiva Juan Rujano en la receptoría; Caleb Rivera en primera base; Ricardo Acosta en segunda; Daniel Méndez en tercera; Williams Cutshall en el campo corto; Michael Nieto en el jardín izquierdo; Luis Rivera en el central; Aníbal Sánchez en el derecho; y Carlos Castillo como bateador designado.

El formato de competencia establece que en cada uno de los dos grupos se jugará una ronda todos contra todos, clasificando los tres mejores equipos a la Súper Ronda.

En la Súper Ronda, los tres clasificados de un grupo jugarán con los clasificados del otro grupo, pero iniciarán esta fase con el récord que obtuvieron con los otros dos clasificados de su grupo.

Los dos mejores récords de la Súper Ronda disputarán la medalla de oro y el tercero y cuarto jugarán por el bronce.