Panamá y México usarán jugadores locales para partido amistoso

Debido a que el partido no se jugará en fecha FIFA, tanto Panamá como México utilizarán para su amistoso del jueves 22 de enero jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y Liga MX respectivamente.

El encuentro, que fue confirmado ayer por las federaciones de ambos países, se disputará en el Estadio Nacional Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

Será el segundo partido amistoso de Panamá del año 2026, ya que previamente, el domingo 18 de enero, la selección nacional jugará ante su similar de Bolivia en el Estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija, ubicada al sur de Bolivia y capital de la provincia Cercado en un horario por definir.

Se espera que el técnico Thomas Christiansen realice la convocatoria para los dos encuentros internacionales a mediados de enero.

Para México, que clasificó directamente al Mundial por ser una de las sedes de esta competencia, el encuentro ante Panamá será su primer partido amistoso del año 2026.

“Hemos enfrentado a equipos de todas las confederaciones, de visitante con condiciones que nos pidió Javier Aguirre. Ahora ya cerramos enero, febrero y marzo, que serán Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal y Bélgica, seguimos con el trabajo de cerrar los últimos rivales de mayo y junio”, explicó Dulio Davino, director de selecciones mexicanas nacionales, en la presentación oficial de los tres partidos.

Por su lado, Panamá clasificó luego de liderar su grupo de la fase final de la Eliminatoria Mundialista y quedó ubicado en el grupo L junto a a Inglaterra, Ghana y Croacia.