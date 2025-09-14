Panameña Gianna Woodruff a semifinales en Mundial de Atletismo

La panameña Gianna Woodruff clasificó la noche de este domingo sin problemas a las semifinales de los 400 metros con vallas del Campeonato Mundial de Atletismo, que se disputa en Tokio, Japón, al quedar ubicada en el tercer lugar de su heat.

Woodruff tuvo un tiempo de 54.60, el cual fue suficiente para avanzar a la siguiente etapa. Su heat fue ganado por la estadounidense Dalilah Muhammad con tiempo de 53.80, mientras que el segundo puesto fue para la también estadounidense Anna Cockrell con registro de 53.63.

Cabe destacar que en los 400 metros con vallas se disputaron cinco heats, clasificando a las semifinales las cuatro primeras, además de las atletas que tuvieran los cuatro mejores tiempos.

Durante su prueba, Woodruff tuvo una partida normal y no tuvo inconveniente durante todo su trayecto.

Las semifinales de los 400 metros con vallas están programadas para este miércoles 17 de septiembre a partir de las 7 de la mañana (hora de Panamá).

