Panameña participó en Mundial de Boxeo y ahora va a Guatemala 2025

La púgil panameña Yulieth Hinestroza no superó la primera ronda del Campeonato Mundial de Boxeo Olímpico que se disputa en Liverpool, Inglaterra, pero sin duda fue una gran experiencia con miras a sus próximas competencias.

Hinestroza, quien combate en los 51 kilogramos, perdió por decisión unánime ante la difícil peleadora de Uzbekistán, Feruza Kazakova, quien actualmente se encuentra en carrera por una de las medallas en esta categoría.

Hinestroza es uno de los nuevos valores del boxeo olímpico panameño y su próxima competencia internacional serán los Juegos Deportivos Centroamericanos que serán en Guatemala del 18 al 30 de octubre.