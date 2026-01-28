Deportes - 28/1/26 - 12:00 AM
Panameño Allen Córdoba jugará con Tomateros de Culiacán en Serie del Caribe
El versátil jugador panameño Allen Córdoba se mantendrá en el equipo de los Tomateros de Cualiacán para la Serie del Caribe 2026, la cual se disputará a partir del 1 de febrero en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco y en el que Panamá también participará.
Córdoba fue escogido para reforzar a los Tomateros para la final, la cual fue ganada por los Charros de Jalisco, que también jugarán el torneo internacional.