Panameño Jaime Arboleda está libre de Covid y listo para el pesaje oficial

El púgil panameño Jaime Arboleda pasó su primera prueba con miras a su oportunidad titular al salir negativo en la prueba de coronavirus, la cual se está aplicando a nivel mundial como parte del protocolo de bioseguridad y así tener un control de la pandemia.

Este sábado, desde Connecticut



Chris Colbert vs Jaime Arboleda (Mundial Interino WBA superpluma)

Ronald Ellis vs Matvey Korobov

Richardson Hitchins vs Algenis Méndez



