Panameño José ‘Coto’ Córdoba sigue teniendo minutos en Inglaterra

El defensor panameño José ‘Coto’ Córdoba sigue teniendo actividad con su club, el Norwich City. Ayer domingo fue titular en el encuentro en el que su equipo venció 5-1 al Walsall (Football League Two).

El partido correspondía a la tecera ronda de la FA Cup, por lo que el conjunto del Norwich City avanzó a la siguiente etapa.

Córdoba, de 24 años, jugó todo el encuentro disputado en el Carrow Road, ubicado en la ciudad de Norwich.

Hay que destacar que luego de la lesión muscular que lo mantuvo inactivo en los meses de octubre y noviembre, Córdoba ha jugado seis de los últimos siete encuentros de su equipo y en dos ha estado los 90’ minutos.

El jugador panameño es uno de los defensores que fue tomado en cuenta en el proceso de la eliminatoria mundialista y es uno de los candidatos a formar parte de la selección para la máxima cita del balompié mundial.