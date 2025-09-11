Deportes - 11/9/25 - 12:00 AM

Panameño supervisará defensa de Naoya Inoue

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El panameño José Oliver Gómez fue designado por parte de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) para supervisar la defensa titular del campeón mundial indiscutido supergallo, el japonés Naoya Inoue, este domingo 14 de septiembre en la Arena Aichi International (IG Arena) de Nagoya, Japón.

Inoue defenderá su reinado de las 122 libras ante el excampeón mundial Murodjon Akhmadaliev, de Uzbekistan.

Gómez, actualmente asesor presidencial de la AMB y que ha supervisado una cantidad considerable de combates de título mundial, también será el supervisor del combate del título mundial regular del peso mínimo entre los japoneses Yuni Takada y Ryusei Matsumoto.

Sobre la súper estrella, Naoya Inoue, el destacado púgil japonés, además de ser monarca universal supergallo de la AMB, también ostenta los cetros FIB, CMB y OMB de la misma categoría.

Este combate representará la vigésima sexta pelea consecutiva por un título mundial para el campeón japonés de cuatro divisiones.

El “Monstruo” Inoue está claro de lo complicado que podría realizar Akhmadaliev, y como siempre, cuidó al máximo su preparación.

“Seguro que están cansados de oír esto, siempre, pero esto es lo mejor que he hecho” aseguró Inoue a la prensa internacional sobre sus entrenamientos.

