Paraguay busca sellar ante Ecuador el pase al mundial 2026

Paraguay buscará sellar su pase al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 hoy jueves, cuando recibirá a un ya clasificado Ecuador en casa y contra quien tan solo necesita un empate para lograr el anhelado boleto y regresar a la cita global tras 16 años de ausencia.

Los comandados por el argentino Gustavo Alfaro se encuentran en la quinta posición de las eliminatorias sudamericanas con 24 puntos, por lo que una victoria o un empate en el estadio Defensores del Chaco de Asunción aseguraría la participación de la Albirroja en el certamen planetario por primera vez desde 2010.