Deportes - 03/3/26 - 12:00 AM

Participación de Irán en Mundial está en duda

La presencia de Irán en la Copa Mundial de fútbol dentro de tres meses quedó en duda en medio de un conflicto creciente en Oriente Medio iniciado por Estados Unidos, coanfitrión del torneo.

Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos —dos en Inglewood, California, y luego en Seattle— del 15 al 26 de junio. Ciudades de Canadá y México también albergarán varios de los 104 partidos.

“Lo que es seguro es que después de este ataque no se puede esperar que afrontemos el Mundial con esperanza”, dijo Mehdi Taj, el principal dirigente del fútbol iraní y vicepresidente de la Confederación Asiática de Fútbol.

