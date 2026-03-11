Deportes - 11/3/26 - 12:00 AM

Pau Cubarsí: ‘El empate es un buen resultado’

Por: Inglaterra EFE -

El defensa del Barcelona Pau Cubarsí aseguró ayer martes que el empate cosechado en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Newcastle (1-1) es "un buen resultado" y que el conjunto azulgrana deberá "ir a por todas" en el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou.

"Hemos hecho un gran partido, sobre todo en fase defensiva. Un pequeño detalle nos ha costado un gol, pero tenemos jugadores muy desequilibrantes arriba que en un momento te pueden hacer el lío, y así ha sido. Dani (Olmo) ha entrado, ha hecho lo que tenía que hacer, ha provocado un penalti y nos llevamos un empate que es un buen resultado. En casa tenemos que ir a por todas", resumió.

En declaraciones a Movistar+ desde el césped del St. James' Park, el internacional español reconoció que sabían que éste iba a ser "un campo complicado" en el que el público "aprieta todo el rato".

"Teníamos que estar muy finos. Quizás no hemos estado muy bien arriba, pero hemos tenido fases del juego que hemos jugado bien y tenido el balón. A veces tienes que jugar estos partidos de encerrarte atrás o en bloque medio para sacar el resultado adelante", analizó.

Sobre el estado físico del equipo, el central admitió que el Barcelona viene "de unas semanas de mucha exigencia", como también era "de lo más exigente" el encuentro de hoy, y lo futbolistas de Hansi Flick han terminado "un poco cansados".

"Teníamos que ver cuándo presionar y cuándo no. No podíamos presionar durante los 90 minutos porque era un equipo muy físico y teníamos que ver cuándo hacerlo. Ellos arriba son muy rápidos, pero hemos hecho gran partido todos como equipo. Teníamos que sacar un buen resultado y en casa iremos a por todas", insistió.

Te puede interesar

Lamine Yamal, de penalti en el 96, salva al Barcelona

Lamine Yamal, de penalti en el 96, salva al Barcelona

 Marzo 10, 2026
‘Hemos aprendido de la eliminatoria contra el Atlético’

‘Hemos aprendido de la eliminatoria contra el Atlético’

 Marzo 10, 2026
Bochornoso incidente de Jonathan Araúz en partido del Clásico

Bochornoso incidente de Jonathan Araúz en partido del Clásico

Marzo 10, 2026
Atlético de Madrid recibe al Tottenham Hotspur

Atlético de Madrid recibe al Tottenham Hotspur

 Marzo 10, 2026
Edmundo Sosa sobre Panamá en el Clásico: ‘Fue un fracaso total’

Edmundo Sosa sobre Panamá en el Clásico: ‘Fue un fracaso total’

Marzo 10, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata
Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas

Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas
Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero