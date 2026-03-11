Pau Cubarsí: ‘El empate es un buen resultado’

El defensa del Barcelona Pau Cubarsí aseguró ayer martes que el empate cosechado en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Newcastle (1-1) es "un buen resultado" y que el conjunto azulgrana deberá "ir a por todas" en el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou.

"Hemos hecho un gran partido, sobre todo en fase defensiva. Un pequeño detalle nos ha costado un gol, pero tenemos jugadores muy desequilibrantes arriba que en un momento te pueden hacer el lío, y así ha sido. Dani (Olmo) ha entrado, ha hecho lo que tenía que hacer, ha provocado un penalti y nos llevamos un empate que es un buen resultado. En casa tenemos que ir a por todas", resumió.

En declaraciones a Movistar+ desde el césped del St. James' Park, el internacional español reconoció que sabían que éste iba a ser "un campo complicado" en el que el público "aprieta todo el rato".

"Teníamos que estar muy finos. Quizás no hemos estado muy bien arriba, pero hemos tenido fases del juego que hemos jugado bien y tenido el balón. A veces tienes que jugar estos partidos de encerrarte atrás o en bloque medio para sacar el resultado adelante", analizó.

Sobre el estado físico del equipo, el central admitió que el Barcelona viene "de unas semanas de mucha exigencia", como también era "de lo más exigente" el encuentro de hoy, y lo futbolistas de Hansi Flick han terminado "un poco cansados".

"Teníamos que ver cuándo presionar y cuándo no. No podíamos presionar durante los 90 minutos porque era un equipo muy físico y teníamos que ver cuándo hacerlo. Ellos arriba son muy rápidos, pero hemos hecho gran partido todos como equipo. Teníamos que sacar un buen resultado y en casa iremos a por todas", insistió.