Periodistas arrasan en el I Torneo de Softbol de Gremios Profesionales

El equipo de los Comunicadores, ya clasificados invictos a las semifinales, se enfrentarán en la próxima jornada a los Médicos.

 

Por: Cristóbal A. Chen / Colaboración -

El equipo de Periodistas, representando al diario digital Panorama Económico, continúa con su paso arrollador en el I Torneo de Softbol de Gremios Profesionales, tras lograr este sábado dos victorias en doble juego contra las novenas de Morgan & Morgan (abogados) y Fusión.

Los dirigidos por Cristóbal A. Chen desataron una fuerte ofensiva en el primer encuentro contra Morgan & Morgan, imponiéndose 14 carreras por 4, liderados por el receptor Lenín Ramos (3x2), Jefferson Araúz (3x2), Pastor Barsallo (3x1), Didacio Camargo (2x1) y el pitcher Efraín Castillo (2x2), quien se extendió a fondo con lanzamientos rompientes para lograr las victorias en ambos partidos.

En el segundo juego, los Periodistas blanquearon 5 carreras por 0 a la novena de Fusión, con sólido bateo y excelente defensa del jardinero central Jefferson Araúz, el campo corto Alexis Jones, el tercera base Aníbal González, Jean Piere Cheng, jardinero izquierdo, y del veterano Aurelio Macías, quien se perfila como campeón short field por su destacado desempeño en el terreno de juego.

El equipo de los Comunicadores, ya clasificados invictos a las semifinales, se enfrentarán en la próxima jornada a los Médicos, perfilándose como favoritos para ganar el torneo de softbol que se desarrolla en el complejo deportivo de la Contraloría General de la República.

