Periodistas imponen su ritmo y dominan el Torneo de Profesionales de Softbol

El equipo ha superado con claridad a los conjuntos de los Médicos, Transporte (taxis y deliverys) y los Profesionales del Diamante.

 

Por: Cristóbal A. Chen / Colaboración -

La selección de periodistas de diversos medios camina firme en la Liga de Profesionales, disputada en el complejo deportivo de la Contraloría de la República. Con tres victorias contundentes, el equipo se perfila como el gran favorito para quedarse con el campeonato de presentación.

Dirigido por Cristóbal A. Chen y representando al diario digital Panorama Económico Panamá, el equipo ha superado con claridad a los conjuntos de los Médicos, Transporte (taxis y deliverys) y los Profesionales del Diamante

En la jornada sabatina de doble juego, los Periodistas se alzaron con la victoria en ambos encuentros.

En el primer partido, los Periodistas derrotaron 10 x 0 a los Médicos, mientras que en el segundo, con apoyo técnico de Aurelio Macías y Luis Casis, ganaron 7 carreras por 3 contra los Profesionales del Diamante.

Entre los bateadores destacados estuvieron: Lenín Ramos (3-3), Jean Piere Cheng (3-1), Jefferson Araúz (2-1), Luis Casis (2-1), Johan Lizondro (2-1), Pastor Barsallo (2-1), Aurelio Macías (2-1) y Raúl Domínguez (1-1). El pitcher ganador fue Efraín Castillo, quien se extendió a fondo para dominar a los rivales con lanzamientos rompientes.

Entre los patrocinadores del equipo se encuentran la Revista Más para Todos y Volanteos de Alberto Castrellón, apoyando a los Comunicadores en su camino hacia la cima del torneo.

 Noviembre 23, 2025
