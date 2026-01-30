Deportes - 30/1/26 - 12:00 AM

Plaza Amador se refuerza con el delantero Freddy Góndola

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El conjunto del Plaza Amador, actual campeón de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), anunció el fichaje del delantero panameño Freddy Góndola, quien reforzará al equipo del pueblo en el presente Torneo Clausura 2026.

“¡Bienvenido a tu nueva casa, Fredy Góndola! La familia de los Leones te abre sus puertas con orgullo. Hoy damos la bienvenida formal a Freddy Góndola, nuevo integrante del Club Deportivo Plaza Amador. Que esta camiseta represente garra, pasión y entrega en cada minuto dentro del terreno de juego”, fue el mensaje que posteó el Plaza Amador en sus redes sociales.

Góndola, de 30 años, ha jugado las últimas temporadas a nivel internacional, destacando títulos importantes con sus oncenos, entre ellos en Venezuela con el Táchira.

El jugador istmeño viene de jugar con el Xelajú de Guatemala.

