Deportes - 11/9/25 - 12:00 AM

Pleito de título mundial de ‘Candelilla’ Villar se ‘cayó’

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Desafortunadamente el púgil panameño Azael ‘Candelilla’ Villar no disputará el campeonato mundial minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cual ostenta el puertorriqueño René ‘El Chulo’ Santiago.

La información fue confirmada por una fuente ligada al púgil panameño, quien se venía preparando arduamente en el Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon bao la supervisión del entrenador Rigoberto Garibaldi.

Originalmente el pleito estaba programado para el 27 de septiembre en Florida, Estados Unidos y lueho ublo la posibilidada para el 4 de octubre. No obstante no se llegó a un acuerdo.

“Se estaba cuadrando una defensa opcional para el 27 de septiembre en Kissimmee, pero no se llegó a un acuerdo”, declaró ‘Chulo’ Santiago en una entrevista al periódico El Vocero, de Puerto Rico.

Actualmente se está gestionando otra pelea para el púgil panameño en el exterior para no desaprovechar el tiempo de preparación que estaba llevando a cabo.

