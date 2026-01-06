Preparador Alberto Paz Rodríguez recibe homenaje

En un acto solemne celebrado en el Hipódromo Presidente Remón, fue develado el busto del destacado preparador Alberto Paz Rodríguez, como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y valioso aporte a la hípica panameña.

La ceremonia contó con la presencia del Country Manager de Codere Panamá, Juan Cristóbal Zúñiga; del director del Hipódromo Presidente Remón, Carlos de Oliveira; representantes de la Junta de Control de Juegos, propietarios, criadores, preparadores, jinetes e invitados especiales de la industria hípica panameña y, de manera muy especial, la familia del homenajeado, encabezada por sus hijos Alberto, Juan Carlos y Luigi Paz Rodríguez, quienes acompañaron este significativo reconocimiento.

Durante el homenaje, se destacó la brillante carrera de Alberto Paz Rodríguez, quien acumula más de 6,000 victorias, incluyendo más de 10 triunfos en la Serie Hípica del Caribe y 502 triunfos clásicos en Panamá, méritos que lo llevaron a ser exaltado al Salón de la Fama de la Hípica Panameña.

El momento central fue la develación del busto, realizada por los nietos del homenajeado, seguida de la bendición del monumento a cargo del padre Eric Quirós. Posteriormente, su hijo, Alberto Paz Rodríguez de Obarrio ofreció palabras en representación de la familia, en un emotivo mensaje de agradecimiento.