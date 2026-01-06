Deportes - 06/1/26 - 12:00 AM

Preparador Alberto Paz Rodríguez recibe homenaje

Por: Redacción criticapa@epasa.com -

En un acto solemne celebrado en el Hipódromo Presidente Remón, fue develado el busto del destacado preparador Alberto Paz Rodríguez, como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y valioso aporte a la hípica panameña.

La ceremonia contó con la presencia del Country Manager de Codere Panamá, Juan Cristóbal Zúñiga; del director del Hipódromo Presidente Remón, Carlos de Oliveira; representantes de la Junta de Control de Juegos, propietarios, criadores, preparadores, jinetes e invitados especiales de la industria hípica panameña y, de manera muy especial, la familia del homenajeado, encabezada por sus hijos Alberto, Juan Carlos y Luigi Paz Rodríguez, quienes acompañaron este significativo reconocimiento.

Durante el homenaje, se destacó la brillante carrera de Alberto Paz Rodríguez, quien acumula más de 6,000 victorias, incluyendo más de 10 triunfos en la Serie Hípica del Caribe y 502 triunfos clásicos en Panamá, méritos que lo llevaron a ser exaltado al Salón de la Fama de la Hípica Panameña.

El momento central fue la develación del busto, realizada por los nietos del homenajeado, seguida de la bendición del monumento a cargo del padre Eric Quirós. Posteriormente, su hijo, Alberto Paz Rodríguez de Obarrio ofreció palabras en representación de la familia, en un emotivo mensaje de agradecimiento.

Te puede interesar

Derek Gómez brilló en inicio del Nacional de Béisbol Juvenil

Derek Gómez brilló en inicio del Nacional de Béisbol Juvenil

 Enero 05, 2026
Myles Garrett establece récord de capturas

Myles Garrett establece récord de capturas

 Enero 05, 2026
Tyson Fury anuncia que saldrá del retiro

Tyson Fury anuncia que saldrá del retiro

Enero 05, 2026
Marruecos avanza a cuartos de Copa Africana

Marruecos avanza a cuartos de Copa Africana

Enero 05, 2026
Sub-17 sigue entrenando con miras a clasificatorio

Sub-17 sigue entrenando con miras a clasificatorio

 Enero 05, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar

Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar
EE.UU. bombardea bases en Caracas; Petro pide reunión de urgencia de la ONU

EE.UU. bombardea bases en Caracas; Petro pide reunión de urgencia de la ONU