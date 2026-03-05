Prospectos locales encabezan cartilla de boxeo del 14 de marzo

Ayer fueron presentados oficialmente varios de los púgiles que formarán parte de la cartilla ‘Boxeo con Caché 5 y Guantes de Acero 34, la cual se realizará el próximo sábado 14 de marzo en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel el Panamá.

En el evento, organizado por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero, verán acción prospectos panameños que buscan seguir escalando en sus carreras deportivas.

El combate estelar será protagonizado por el capitalino Jonathan ‘Alta Gama’ Miniel, quien se medirá al darienita John Valencia a 8 asaltos y 140 libras.

Miniel busca conservar el invicto que tiene en nueve combates (8 KO), pero Valencia va por un triunfo en su retorno a los tinglados.

En uno de los pleitos coestelares, el panameño Alexander Durán tendrá una prueba de fuego en su carrera cuando enfrente al invicto dominicano Michael Ramírez a 10 asaltos y 150 libras.

Durán tiene marca de 21 triunfos, tres derrotas (7 Ko), mientras que el dominicano Ramírez tiene récord de 23-0 (17 KO).

El otro combate coestelar será internacional entre el dominicano Luis Reynaldo Núñez (22-0-14 KO) y el colombiano Jhan Estiven Camacho, quienes se medirán a 10 asaltos y 130 libras.

En uno de los combates preliminares, se enfrentarán los prospectos capitalinos Hibrahim Valdespino y Enzo Moreno a 6 rounds y 126 libras.

También hará su debut el colonense Moisés Yoav Rodríguez, quien le hará frente al herrerano Luis Mendoza a 4 asaltos y 126 libras.

Otros seis combates completan la función profesional.