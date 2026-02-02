Puerto Rico dejó en el terreno a México Verde

Una línea tendida a la banda izquierda de Rubén Castro frente al relevista Miguel Vázquez impulsó las carreras del empate y la ventaja en el noveno inning, con dos outs, y los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico vencieron a México Verde cinco carreras por cuatro en el partido que abrió la 68va Serie del Caribe, en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco.

Los monarcas de la Isla del Encanto llegaron al cierre del noveno episodio perdiendo por una carrera y lograron la remontada.