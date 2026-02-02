Deportes - 02/2/26 - 12:00 AM

Puerto Rico dejó en el terreno a México Verde

Una línea tendida a la banda izquierda de Rubén Castro frente al relevista Miguel Vázquez impulsó las carreras del empate y la ventaja en el noveno inning, con dos outs, y los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico vencieron a México Verde cinco carreras por cuatro en el partido que abrió la 68va Serie del Caribe, en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco.

Los monarcas de la Isla del Encanto llegaron al cierre del noveno episodio perdiendo por una carrera y lograron la remontada.

Te puede interesar

Carlos Alcaraz hace historia con título en Abierto de Australia

Carlos Alcaraz hace historia con título en Abierto de Australia

 Febrero 01, 2026
Real Madrid supera con apuros al Rayo Vallecano 2-1

Real Madrid supera con apuros al Rayo Vallecano 2-1

 Febrero 01, 2026
Barcelona vence al Elche y Flick destaca el nivel de Lamine Yamal

Barcelona vence al Elche y Flick destaca el nivel de Lamine Yamal

 Enero 31, 2026
Arbeloa defiende a Vinícius y Mbappé pese a las críticas

Arbeloa defiende a Vinícius y Mbappé pese a las críticas

 Enero 31, 2026
Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

 Enero 31, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia
Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Madre e hijo viven hora de angustia atrapados en elevador de Costa del Este

Madre e hijo viven hora de angustia atrapados en elevador de Costa del Este