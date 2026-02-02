Deportes - 02/2/26 - 12:00 AM

Puerto Rico está considerando retirarse del Clásico Mundial

Por: San Juan EFE -

El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, dijo que están considerando retirar al equipo del Clásico Mundial 2026, después de que varios jugadores estelares no recibieran permiso para participar del torneo.

"Si nuestros jugadores no van a participar, si no podemos participar en igualdad de condiciones, ya está discutido, ya está analizado, estamos contemplando no participar en esta edición del Clásico", afirmó Quiles.

El Clásico Mundial de Béisbol se disputará del 5 al 17 de marzo y el Estadio Hiram Bithorn en San Juan será la sede de los juegos del Grupo A, integrado por Puerto Rico, Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

"Vamos a ver qué pasa en estos días, pero la decisión está casi tomada, que es posible que Puerto Rico no participe en el Clásico", subrayó el dirigente.

Te puede interesar

Carlos Alcaraz hace historia con título en Abierto de Australia

Carlos Alcaraz hace historia con título en Abierto de Australia

 Febrero 01, 2026
Real Madrid supera con apuros al Rayo Vallecano 2-1

Real Madrid supera con apuros al Rayo Vallecano 2-1

 Febrero 01, 2026
Barcelona vence al Elche y Flick destaca el nivel de Lamine Yamal

Barcelona vence al Elche y Flick destaca el nivel de Lamine Yamal

 Enero 31, 2026
Arbeloa defiende a Vinícius y Mbappé pese a las críticas

Arbeloa defiende a Vinícius y Mbappé pese a las críticas

 Enero 31, 2026
Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

 Enero 31, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia
Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Madre e hijo viven hora de angustia atrapados en elevador de Costa del Este

Madre e hijo viven hora de angustia atrapados en elevador de Costa del Este