Puerto Rico está considerando retirarse del Clásico Mundial

El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, dijo que están considerando retirar al equipo del Clásico Mundial 2026, después de que varios jugadores estelares no recibieran permiso para participar del torneo.

"Si nuestros jugadores no van a participar, si no podemos participar en igualdad de condiciones, ya está discutido, ya está analizado, estamos contemplando no participar en esta edición del Clásico", afirmó Quiles.

El Clásico Mundial de Béisbol se disputará del 5 al 17 de marzo y el Estadio Hiram Bithorn en San Juan será la sede de los juegos del Grupo A, integrado por Puerto Rico, Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

"Vamos a ver qué pasa en estos días, pero la decisión está casi tomada, que es posible que Puerto Rico no participe en el Clásico", subrayó el dirigente.