Puerto Rico "no tiene miedo", avisa Yadier Molina

Puerto Rico ha preparado una selección "que no tiene miedo" para encarar la sexta versión del Clásico Mundial de Béisbol, afirmó el dirigente Yadier Molina. El equipo boricua debutará hoy ante Colombia en partido correspondiente al grupo A del Clásico Mundial, en el que también están Panamá, Cuba y Canadá.

"Este es un grupo que no tiene miedo", enfatizó durante una conferencia de prensa junto al capitán del equipo, el receptor Martín 'Machete' Maldonado y el relevista Edwin 'Sugar' Díaz.

El que fuera receptor de los Cardenales de San Luis garantizó que Puerto Rico afrontará el desafío con "mentalidad de campeón" en busca del primer título.

"Tenemos una mentalidad 'ready' (lista), mentalidad de campeón", enfatizó el expelotero, de 43 años, tras aludir al mal sabor de boca que les ha dejado el haber sido subcampeones del Clásico en dos ocasiones.

Los dos mejores equipos avanzarán a los cuartos de final.

A pesar de elogiar la plantilla, Molina lamentó la ausencia de las estrellas Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez debido a que sus equipos (Mets de Nueva York y Astros de Houston) no cubrieron los seguros obligatorios para permitirles jugar.

Pese a estas faltas, Molina tendrá al antesalista Nolan Arenado, de madre puertorriqueña y quien previamente jugó con Estados Unidos, y otros experimentados en grandesligas como Edwin 'Sugar' Díaz, Christian Vázquez, Fernando Cruz, Heliot Ramos, Emmanuel Rivera y Jorge López, entre otros.

Molina también dispondrá de un grupo de peloteros debutantes, como los lanzadores Eduardo Rivera, Elmer Rodríguez, así como los jardineros cortos Darell Hernaíz, Edwin Arroyo y Luis Vázquez, y los guardabosques Heliot Ramos, Matthew Lugo, Willi Castro y Bryan Torres.