Deportes - 06/3/26 - 12:00 AM

Puerto Rico "no tiene miedo", avisa Yadier Molina

Por: Puerto Rico EFE -

Puerto Rico ha preparado una selección "que no tiene miedo" para encarar la sexta versión del Clásico Mundial de Béisbol, afirmó el dirigente Yadier Molina. El equipo boricua debutará hoy ante Colombia en partido correspondiente al grupo A del Clásico Mundial, en el que también están Panamá, Cuba y Canadá.

"Este es un grupo que no tiene miedo", enfatizó durante una conferencia de prensa junto al capitán del equipo, el receptor Martín 'Machete' Maldonado y el relevista Edwin 'Sugar' Díaz.

El que fuera receptor de los Cardenales de San Luis garantizó que Puerto Rico afrontará el desafío con "mentalidad de campeón" en busca del primer título.

"Tenemos una mentalidad 'ready' (lista), mentalidad de campeón", enfatizó el expelotero, de 43 años, tras aludir al mal sabor de boca que les ha dejado el haber sido subcampeones del Clásico en dos ocasiones.

Los dos mejores equipos avanzarán a los cuartos de final.

A pesar de elogiar la plantilla, Molina lamentó la ausencia de las estrellas Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez debido a que sus equipos (Mets de Nueva York y Astros de Houston) no cubrieron los seguros obligatorios para permitirles jugar.

Te puede interesar

Panamá se instala en Puerto Rico para jugar el Clásico Mundial

Panamá se instala en Puerto Rico para jugar el Clásico Mundial

 Marzo 05, 2026
Softbol de 60 años en Panamá Este arranca este domingo

Softbol de 60 años en Panamá Este arranca este domingo

 Marzo 05, 2026
Panameño Michael Amir Murillo anotó su segundo gol en Turquía

Panameño Michael Amir Murillo anotó su segundo gol en Turquía

Marzo 05, 2026
Real Sociedad clasifica a la Final de la Copa del Rey

Real Sociedad clasifica a la Final de la Copa del Rey

 Marzo 05, 2026
Stefon Diggs será dejado en libertad

Stefon Diggs será dejado en libertad

 Marzo 05, 2026

Pese a estas faltas, Molina tendrá al antesalista Nolan Arenado, de madre puertorriqueña y quien previamente jugó con Estados Unidos, y otros experimentados en grandesligas como Edwin 'Sugar' Díaz, Christian Vázquez, Fernando Cruz, Heliot Ramos, Emmanuel Rivera y Jorge López, entre otros.

Molina también dispondrá de un grupo de peloteros debutantes, como los lanzadores Eduardo Rivera, Elmer Rodríguez, así como los jardineros cortos Darell Hernaíz, Edwin Arroyo y Luis Vázquez, y los guardabosques Heliot Ramos, Matthew Lugo, Willi Castro y Bryan Torres.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle

¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle