Quintero, Welch y Fariña, novedades para últimos juegos de Eliminatoria

Los jugadores Alberto Quintero, Jovani Welch y Edgardo Fariña son las principales novedades en la convocatoria presentada este jueves por el seleccionador nacional de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, para los compromisos ante Guatemala y El Salvador, correspondientes a la última ventana de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

Según datos de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Quintero disputó su último partido de eliminatorias mundialistas el 31 de marzo de 2022, en la victoria de Panamá por 1-0 ante Canadá en la última jornada del camino hacia el Mundial de Catar 2022.



El veterano mediocampista, de 37 años y con 138 partidos internacionales, regresa a la selección nacional tras su última convocatoria para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, en marzo de 2024.



Por su parte, Fariña y Welch, habituales en los llamados de Christiansen, vuelven a ser considerados para esta doble jornada que será decisiva para las aspiraciones mundialistas del conjunto canalero.

La lista presentada por el cuerpo técnico incluye a 23 jugadores que militan en clubes del exterior, mientras que Quintero y Eric Davis, ambos del CD Plaza Amador, son los únicos representantes del fútbol panameño local.



Panamá afrontará sus últimos dos encuentros del Grupo A de la ronda final de las eliminatorias el jueves 13 de noviembre, cuando visitará a Guatemala en el estadio Manuel Felipe Carrera -conocido popularmente como El Trébol-, en Ciudad de Guatemala.



Cinco días después, el martes 18 de noviembre, la selección cerrará su participación recibiendo a El Salvador en el estadio Rommel Fernández -en la capital panameña- en un duelo que podría definir su pase al Mundial.



-Lista de convocados:



Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fahya FC-KSA), Luis Mejía (Nacional-URU) y César Samudio (CD Marathon-HON).



Defensas: Andrés Andrade (LASK Linz-AUT), César Blackman (Slovan Bratislavs-SVK) Fidel Escobar (Deportivo Saprissa-CRC), Carlos Harvey (Minnesota United-USA), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello-VEN), Amir Murillo (Olympique Marsella-FRA), Eric Davis (CD Plaza Amador-PAN) y Edgardo Fariña (FC Pari Nizhny Novgorod-RUS).



Centrocampistas: Aníbal Godoy (San Diego FC-USA), Edward Cedeño (UD Las Palmas-ESP), Jovani Welch (Monagas SC-VEN), Cristian Martínez (Kiryat Shmonak-ISR), José Luis Rodríguez (FC Juárez-MEX), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC-MEX), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM-MEX), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (CD Universidad Católica-ECU), Omar Browne (Estudiantes de Mérida-VEN) e Ismael Díaz (Club León-MEX).



Delanteros: Cecilio Waterman (Coquimbo Unido-CHI), José Fajardo (CD Universidad Católica-ECU) y Tomás Rodríguez (Monagas SC-VEN).